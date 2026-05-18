Buen Gobierno sanciona a 10 funcionarios de ISSSTE, Guardia Nacional y Semarnat por irregularidades

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La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a diez servidores públicos de distintas dependencias federales, entre ellas el ISSSTE, la Guardia Nacional, la Semarnat, ASA y la Secretaría de Cultura, por conductas catalogadas como no graves.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 06:13 AM.
En México y editada el 18/05/2026 08:23 AM.