CNTE inicia paro nacional el 1 de junio de 2026; Estos estados quedarán sin clases

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que el 1 de junio de 2026 será la fecha oficial de inicio del paro nacional general de maestros en México. A partir de ese día, se suspenderán las clases en miles de escuelas públicas de educación básica, principalmente en los estados donde la organización tiene mayor presencia: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, así como en la Ciudad de México.
El mismo 1 de junio está programada una megamarcha que partirá desde el Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo de la capital. Simultáneamente, la CNTE instalará un plantón indefinido en el centro de la Ciudad de México, que permanecerá hasta que el Gobierno federal establezca una mesa de diálogo resolutiva.
La Sección 22 de Oaxaca iniciará su paro de manera anticipada el 25 de mayo de 2026, pero la suspensión general de labores y la marcha masiva están previstas para el 1 de junio, según lo acordado en la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente.
Los dirigentes de la CNTE advirtieron que, de no atenderse sus demandas antes del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, mantendrán su presencia en el Zócalo y en las calles para visibilizar su inconformidad ante la comunidad internacional.