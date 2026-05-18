CNTE inicia paro nacional el 1 de junio de 2026; Estos estados quedarán sin clases

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) declaró el 1 de junio de 2026 como la fecha de inicio del paro docente nacional, con suspensión de clases en varios estados y una megamarcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 06:16 AM.
En México y editada el 18/05/2026 06:32 AM.