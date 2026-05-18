Reforma electoral: cómo será la votación en la elección judicial de 2028

La propuesta de reforma anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 18 de mayo busca trasladar la elección judicial del 2027 al 4 de junio de 2028, evitando la coincidencia con las elecciones de gubernaturas, diputaciones y cargos municipales en 17 estados.
Según la Consejería Jurídica, encabezada por Luisa María Alcalde, la medida responde a la dificultad que presentaron las boletas de la elección judicial de 2025, las cuales, según la Fundación Konrad Adenauer México, dificultaron la distinción entre candidatos y alargaron el tiempo de votación.