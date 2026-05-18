Reforma electoral: cómo será la votación en la elección judicial de 2028

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La presidenta Claudia Sheinbaum propone posponer la elección de jueces y magistrados al 4 de junio de 2028 y simplificar la boleta para que los votantes identifiquen claramente a los candidatos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizando paridad de género y mayor claridad en el proceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 09:58 AM.
En México y editada el 18/05/2026 12:47 PM.