Autoridades federales detectan manchas de hidrocarburos en el Golfo de México durante inspección

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Un sobrevuelo conjunto de la ASEA, la SEMAR y PEMEX confirmó que la mayoría de las plataformas costa afuera operan sin signos visibles de contaminación, pero se observaron plumas de hidrocarburos en zonas cercanas a Cantarell y otras instalaciones, a ocho meses del derrame de febrero de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 06:11 AM.
En México y editada el 18/05/2026 06:29 AM.