Autoridades federales detectan manchas de hidrocarburos en el Golfo de México durante inspección

En un recorrido aéreo realizado el pasado fin de semana, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), inspeccionó varias plataformas y unidades flotantes del Golfo de México para verificar el estado operativo y las medidas de mitigación tras la fuga de hidrocarburos detectada en febrero.
La vigilancia continua busca evitar nuevas fugas y mitigar el impacto ambiental en una zona estratégica para la producción de hidrocarburos del país.