Ariadna Montiel elogia marcha en Chihuahua como muestra de dignidad, orgullo y amor por México

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó la movilización del 16 de mayo en Chihuahua, señalando la participación de familias y el compromiso con la paz, la seguridad y la soberanía. La gobernadora estatal, María Eugenia Campos, respondió con críticas y citas históricas, mientras Morena anuncia una gira para recabar firmas y solicitar juicio político contra la mandataria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 06:14 AM.
En México y editada el 18/05/2026 06:25 AM.