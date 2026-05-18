Ariadna Montiel elogia marcha en Chihuahua como muestra de dignidad, orgullo y amor por México

Chihuahua, 17 de mayo de 2026 – La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, utilizó sus redes sociales para felicitar a los habitantes de Chihuahua que el pasado 16 de mayo participaron en una marcha organizada por el partido. Según Montiel, la manifestación contó con la presencia de familias completas, mujeres y hombres, y se desarrolló con "dignidad, orgullo y amor por México".
El objetivo de la marcha, según el partido, fue respaldar la paz, la seguridad y la defensa de la soberanía nacional, enmarcados dentro de la consigna de la "esperanza de la Transformación". Tras el evento, Morena anunció que recorrerá el estado para recabar firmas y formalizar una solicitud de juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos, a quien acusa de violar la Ley de Seguridad Nacional y de usurpar atribuciones.
Campos respondió a través de sus redes con un enérgico "¡Viva Chihuahua!" y citó fragmentos del libro "Crónica de un País Bárbaro" de Fernando Jordán, resaltando la resiliencia histórica de los chihuahuenses. En su mensaje, la gobernadora afirmó que la resistencia del pueblo es la mejor demostración de su carácter y reiteró su compromiso con la paz y la libertad de las familias del estado.
Montiel detalló que la estrategia de Morena busca sustentar la solicitud de juicio político con al menos cinco cargos, entre los que se incluyen la presunta violación de la soberanía, la usurpación de atribuciones, el ataque a la República, la violación del principio de supremacía nacional y la supuesta destrucción de pruebas relacionadas con la muerte de agentes extranjeros.
Durante la jornada, la capital del estado vivió bloqueos carreteros y tensiones entre manifestantes. El presidente municipal morenista de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, denunció que se bloquearon vías de acceso a la capital para impedir la llegada de simpatizantes de otras regiones. La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena difundió imágenes de personas encapuchadas en los retenes, acompañadas de la consigna: "Todas las veces que nos hemos manifestado, NUNCA hemos tenido la necesidad de TAPARNOS EL ROSTRO, no como los porros de Maru Campos".
Montiel concluyó su intervención asegurando a los asistentes que "no están solos y la patria les acompaña" y acusó a la gobernadora de haber "dejado de ser gobernadora del estado y cedido el poder a agentes extranjeros".