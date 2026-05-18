SCJN confirma que padres de militares fallecidos pueden recibir pensión por fallecimiento

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los progenitores de militares pueden acceder a la pensión por fallecimiento siempre que demuestren dependencia económica, garantizando igualdad de derechos y ampliando la cobertura de los beneficios militares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 04:15 PM.
En México y editada el 19/05/2026 06:08 AM.