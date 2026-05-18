Senador Saúl Monreal genera polémica al cantar con joven que lleva playera nazi

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El senador de Zacatecas, Saúl Monreal, fue filmado cantando junto a Omar Pérez, bajista de The BadMen, quien vestía una camiseta con una esvástica; el político aseguró no haber notado el símbolo y negó respaldar el nazismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 04:13 PM.
En México y editada el 19/05/2026 06:15 AM.