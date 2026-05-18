Senador Saúl Monreal genera polémica al cantar con joven que lleva playera nazi

El senador Saúl Monreal Ávila, representante de Zacatecas en la Cámara de Senadores, suscitó una fuerte controversia al aparecer en un video cantando junto a la banda The BadMen durante su iniciativa “Jueves de Rolita”. En la grabación, el bajista y vocalista de la agrupación, Omar Pérez, llevaba puesta una playera roja con una esvástica en el centro, símbolo universalmente asociado al nazismo.
El material, difundido en redes sociales, muestra a Monreal interpretando “Agujetas de color de rosa” de Los Hooligans sin que él ni su equipo perciban el símbolo al momento de la filmación ni al subir el video. Tras la difusión y la reacción del público, el senador emitió un segundo video en el que declaró que no promueve ni respalda símbolos de odio y que su programa “Jueves de Rolita” lleva más de cuatro años en marcha, abarcando géneros como ranchero y norteño y compartiendo escenario con diversas personas.
Monreal explicó que las grabaciones se realizan habitualmente desde su camioneta y que la presencia del símbolo pasó desapercibida. Sin embargo, la imagen generó críticas de sectores que consideran inaceptable cualquier vinculación, directa o indirecta, con iconografía nazi.
El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al seleccionar los entornos y colaboradores en sus actividades mediáticas, así como la necesidad de una mayor vigilancia para evitar la difusión de símbolos que pueden ser interpretados como apología del odio.