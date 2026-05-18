Sheinbaum confirma diálogo con la CNTE tras anuncio de paro docente nacional

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) después de que el magisterio disidente declarara un paro nacional a partir del 1 de junio, y reiteró la necesidad de preservar el diálogo pese a posibles protestas durante la Copa del Mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 03:02 PM.
En México y editada el 19/05/2026 06:18 AM.