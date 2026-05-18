Sheinbaum confirma diálogo con la CNTE tras anuncio de paro docente nacional

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria, Claudia Sheinbaum, informó que a través de las secretarías de Gobernación y Educación Pública se mantiene un canal de diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La declaración se produce luego de que la organización anunciara un paro nacional del magisterio disidente a partir del 1 de junio.
Sheinbaum garantizó que las demandas que la CNTE presente serán atendidas en las mesas de trabajo correspondientes, subrayando el compromiso del Ejecutivo de respetar las libertades de expresión y manifestación. La presidenta también señaló que, pese al amago de la CNTE de organizar protestas durante la Copa del Mundo, el diálogo debe prevalecer sobre la confrontación.
En caso de que la coordinadora decida concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se están instalando las estructuras del fanfest de la Copa, la presidenta reiteró que cualquier acción deberá enmarcarse dentro del respeto a los derechos constitucionales y a la seguridad pública.
El gobierno, por su parte, enfatiza que la solución a los reclamos del magisterio debe construirse mediante la negociación y el consenso, evitando la paralización de los servicios educativos y garantizando la continuidad de la actividad escolar durante los próximos eventos internacionales.