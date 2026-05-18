Sheinbaum asegura que no se aprobará nada que comprometa el equilibrio ecológico de Mahahual

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el gobierno no autorizará ninguna inversión privada que ponga en riesgo el ecosistema de Mahahual mientras la SEMARNAT concluye su estudio sobre el megaparque acuático “Perfect Day”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 04:14 PM.
En México y editada el 19/05/2026 06:14 AM.