Sheinbaum asegura que no se aprobará nada que comprometa el equilibrio ecológico de Mahahual

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum reiteró que el Ejecutivo Federal no tomará ninguna medida que pueda afectar el equilibrio ecológico de Mahahual, zona costera del Caribe mexicano donde se proyecta la construcción del megaparque acuático “Perfect Day”.
Sheinbaum explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está llevando a cabo un análisis exhaustivo del proyecto. “Esperaremos a que la SEMARNAT concluya su estudio; mientras tanto, el gobierno no aprobará ninguna inversión privada que ponga en riesgo el ecosistema de esa zona”, afirmó la presidenta.
El anuncio responde a la creciente preocupación de organizaciones ecologistas y comunidades locales, quienes temen que la obra pueda alterar los manglares, arrecifes y la biodiversidad marina de Mahahual. La autoridad ambiental ha señalado que el estudio considerará impactos sobre la flora, fauna, calidad del agua y la vida de los pescadores.
Sheinbaum subrayó que la protección del medio ambiente es una prioridad de su gobierno y que cualquier proyecto de gran envergadura deberá cumplir con los requisitos legales y ambientales antes de recibir autorización.
El futuro del megaparque “Perfect Day” queda, por tanto, pendiente del dictamen de la SEMARNAT, que determinará si la iniciativa puede avanzar sin comprometer la integridad ecológica de Mahahual.