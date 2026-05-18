Sheinbaum propone trasladar la elección del Poder Judicial a 2028

La mandataria, Claudia Sheinbaum, informó que presentará al Congreso una propuesta para mover la elección del Poder Judicial al 2028. La iniciativa, que será remitida en los próximos días, busca evitar la coincidencia de la elección judicial con otras contiendas electorales y garantizar la adecuada organización de las casillas.
Sheinbaum explicó que, de realizarse la elección en 2027, sería necesario crear casillas distintas, lo que implicaría mayores costos y complejidades logísticas. Por ello, la propuesta contempla una reforma al calendario electoral que permita una única jornada para la elección judicial en 2028.
El Congreso deberá convocar una sesión extraordinaria para discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa. De aprobarse, la reforma modificaría la Ley General del Poder Judicial de la Federación y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para adecuar los procesos de votación.
Esta medida se inscribe dentro del programa de la administración Sheinbaum de fortalecer la institucionalidad y la eficiencia del sistema judicial, garantizando una mayor transparencia y participación ciudadana en la selección de sus magistrados.