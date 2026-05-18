Sheinbaum propone trasladar la elección del Poder Judicial a 2028

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso una iniciativa para posponer la elección del Poder Judicial al año 2028, argumentando la necesidad de ajustes estructurales y de casilla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 08:31 AM.
En México y editada el 18/05/2026 08:37 AM.