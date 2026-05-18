UIF confirma bloqueo preventivo de cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP confirmó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el exgobernador de Sinaloa y nueve exfuncionarios, citando como causa reportes derivados de acusaciones de EE. UU. La autoridad omitió los nombres de los involucrados y calificó la medida como estrictamente preventiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 09:16 AM.
En México y editada el 18/05/2026 09:24 AM.