UIF confirma bloqueo preventivo de cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó, el 18 de mayo de 2026, el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y a nueve exfuncionarios del estado sinaloense. La medida se tomó con "carácter estrictamente preventivo", según informó la propia UIF.
El bloqueo se originó a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales a su vez se basaron en las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dicha acusación señala que el exgobernador, bajo licencia, y varios exfuncionarios habrían recibido sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitir la realización de actividades delictivas sin intervención de las autoridades.
En el comunicado de la UIF no se mencionan los nombres de los funcionarios bloqueados, limitándose a referirse a ellos como "nueve funcionarios". La autoridad subrayó que la acción es preventiva y forma parte de los mecanismos de vigilancia financiera para evitar el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
Hasta el momento, la UIF no ha divulgado detalles sobre el monto de los recursos bloqueados ni ha indicado si se iniciarán investigaciones adicionales. La información sigue en desarrollo y se espera que tanto la Fiscalía General de la República como la autoridad judicial mexicana evalúen los próximos pasos.