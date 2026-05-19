Ariadna Montiel descarta a Saúl Monreal como candidato de Morena en Zacatecas

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que el senador Saúl Monreal no será candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027, citando la prohibición del partido contra el nepotismo y la transmisión de cargos entre familiares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 08:16 AM.
En México y editada el 19/05/2026 08:43 AM.