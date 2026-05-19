Ariadna Montiel descarta a Saúl Monreal como candidato de Morena en Zacatecas

En una conferencia de prensa celebrada el lunes 18 de mayo, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el senador Saúl Monreal Ávila no será postulado por el partido para la gubernatura de Zacatecas en las elecciones de 2027. Montiel, acompañada de Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, subrayó que la normativa interna del partido prohíbe que familiares transmitan el poder de un cargo a otro, una práctica que calificó como sello del PRI y que no tendrá cabida en la organización.
«Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a ser parte del nepotismo que fue característica del PRI, esas son las reglas», declaró Montiel. La dirigente enfatizó que la regla es de aplicación general y no una excepción para el caso de Zacatecas.
El senador Saúl Monreal, hermano del actual gobernador del estado, David Monreal Ávila, y hermano de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, había manifestado su intención de contender por la gubernatura, lo que generó tensiones internas. Montiel reconoció la trayectoria del senador dentro de la Cuarta Transformación, pero mantuvo firme la posición del partido.
En los próximos días, Montiel sostuvo que mantendrá un diálogo formal con Saúl Monreal, a quien describió como "un compañero que viene en nuestro movimiento desde hace muchos años". La presidenta aseguró que buscarán una conciliación sin ceder en el principio del nepotismo.
Finalmente, Montiel reiteró su compromiso con la unidad del movimiento en todos los estados con elecciones en 2027, incluyendo Zacatecas y Chihuahua, y afirmó que trabajará para garantizar la cohesión interna del partido.