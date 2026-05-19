Flor Rubio genera polémica al revivir rumores de romance entre Cazzu e Ignacio Colombara

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La conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, volvió a mencionar el supuesto vínculo sentimental entre la rapera argentina Cazzu y el bailarín Ignacio Colombara, desatando críticas en redes sociales. Hasta la fecha, la artista no ha confirmado el romance, aunque una indirecta en su concierto de Querétaro avivó el debate.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 12:02 PM.
En México y editada el 20/05/2026 08:18 AM.