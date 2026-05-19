Flor Rubio genera polémica al revivir rumores de romance entre Cazzu e Ignacio Colombara

La periodista de espectáculos y conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, reavivó en sus redes sociales los rumores que vinculan a la rapera argentina Julieta "Cazzu" Cazzuchelli con el bailarín Ignacio Colombara, generando una ola de reacciones encontradas entre los usuarios.
Rubio publicó un video en el que retomó la supuesta cercanía entre ambos artistas, sin aportar pruebas concretas, pero recordando los comentarios que surgieron a principios de 2026 en plataformas digitales. Asimismo, señaló un incidente ocurrido en una historia de Instagram de Cazzu, donde el bailarín aparecía detrás de la cantante mientras grababa un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.
Los comentarios bajo la publicación se polarizaron: algunos usuarios expresaron su apoyo a Cazzu y criticaron a la periodista, mientras que otros defendieron la libertad de Rubio para comentar sobre la vida privada de los artistas. Frases como "Para que deje de hablar ella, ya hace rato que pasó la hoja con el entaconado" y "Si Flor, es una mujer soltera ¿Cuál es el problema?" reflejaron la tensión.
En el pasado mes, Cazzu e Ignacio fueron captados fuera del escenario durante la gira "Latinaje En Vivo", lo que alimentó la especulación. Sin embargo, la rapera no ha confirmado oficialmente el romance. En su concierto de Querétaro, el 18 de mayo, Cazzu señaló a Colombara mientras presentaba a sus bailarines y exclamó "Este es mío", gesto que fue interpretado como una indirecta y que Rubio volvió a citar en sus redes: "Cazuz reconoció en Querétaro que su bailarín Ignacio Colombara es de ella".
Hasta el momento, la cantante mantiene silencio respecto a la naturaleza de su relación con el bailarín, mientras la polémica alimenta la conversación en la esfera del espectáculo.