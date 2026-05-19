Morena solicita a la FGR investigar a Maru Campos por presunto uso indebido de recursos

Morena, a través de su presidenta nacional Ariadna Montiel Reyes, solicitó este viernes 18 de mayo a la Fiscalía General de la República (FGR) que abra una investigación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presunto uso indebido de recursos públicos durante la marcha celebrada el sábado 16 de mayo.
El partido presentó denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y anunció que presentará nuevas quejas ante la Contraloría estatal y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, argumentando que la administración estatal utilizó edificios oficiales, personal del aeropuerto y propaganda del Partido Acción Nacional (PAN) para favorecer al partido opositor.
Montiel sostuvo que la movilización fue “un éxito” y acusó a la gobernadora de intentar boicotear la marcha mediante la movilización de servidores públicos, lo que, según ella, evidencia la falta de estructura partidista propia del PAN en la entidad.
El comunicado de Morena también informó que el partido está recolectando miles de firmas ciudadanas, casa por casa, para sustentar una solicitud de juicio político contra Maru Campos ante el Congreso local.
Maru Campos rechazó la intención de Morena de iniciar un proceso de juicio político, argumentando que la ciudadanía chihuahuense ejerce su derecho de forma libre y que tales movimientos no prosperan en el estado.
Morena reiteró que respetará el resultado de cualquier investigación que realice la FGR y que actuará en consecuencia sin encubrir a nadie.