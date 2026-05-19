Morena solicita a la FGR investigar a Maru Campos por presunto uso indebido de recursos

...

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció denuncias ante autoridades electorales, la Contraloría estatal y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, y solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue a la gobernadora Maru Campos por supuesta utilización de recursos públicos y propaganda del PAN durante la movilización del sábado 16 de mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 08:12 AM.
En México y editada el 19/05/2026 08:49 AM.