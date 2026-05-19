Productores de frijol de Zacatecas amenazan con bloquear el tren el viernes 22 de mayo

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Los agricultores de Zacatecas reiteran su ultimátum al gobierno estatal y federal: si no se cumplen los acuerdos de acopio y pago de 27 pesos por kilogramo, bloquearán la vía férrea a partir de las 10:00 a.m. del viernes 22 de mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 03:46 PM.
En México y editada el 20/05/2026 08:07 AM.