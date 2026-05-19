Productores de frijol de Zacatecas amenazan con bloquear el tren el viernes 22 de mayo

Los productores de frijol de Zacatecas anunciaron que, de no alcanzarse un acuerdo con el gobierno del gobernador David Monreal Ávila y las autoridades federales, retomarán las protestas el viernes 22 de mayo bloqueando las vías del tren a partir de las 10:00 a.m. y manteniéndolas mientras persista la falta de cumplimiento.
El movimiento campesino, que cuenta con el respaldo de productores de distintas regiones del estado y de entidades vecinas, exige el acopio del grano y el pago de 27 pesos por kilogramo, precio pactado en un convenio notarial firmado el 29 de marzo. Según el abogado Jorge Rada Luévano, la Coordinación General Jurídica del Gobierno de Zacatecas no ha localizado dicho documento, lo que ha generado incertidumbre y acciones legales por parte de los agricultores.
Los campesinos denuncian que el programa de acopio ha sido modificado, reduciendo el precio acordado de 27 a 16 pesos por kilogramo, y que solo se han recibido alrededor de 310 toneladas de las 1,500 previstas. Aproximadamente 60 productores entregaron formalmente sus cosechas, mientras más de 240 permanecen en espera, lo que ha provocado deterioro del grano por exposición al sol y la humedad.
En una conferencia de prensa frente al Congreso del Estado, los representantes del movimiento confirmaron que mantienen comunicación con autoridades federales y esperan reuniones en los próximos días. Sin embargo, advirtieron que, de no haber avances, ejecutarán bloqueos ferroviarios y manifestaciones en el aeropuerto.
Zacatecas, principal productor de frijol en México con cerca del 35 % de la producción nacional, atraviesa problemas de comercialización, costos de producción y ejecución de programas de apoyo al campo. Los agricultores reiteraron que mantendrán las movilizaciones mientras persistan las mesas de diálogo y exigieron al gobierno de Monreal y a las autoridades federales dar seguimiento a los acuerdos de acopio y comercialización.