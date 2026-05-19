Sheinbaum anuncia 16,543 camas nuevas en hospitales de la 4T

En la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que los gobiernos de la Cuarta Transformación –el actual y el de Andrés Manuel López Obrador– culminarán la construcción de 16,543 camas hospitalarias nuevas. Esta cifra representa un incremento del 80 % respecto a las 9,214 camas creadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria contempla la construcción de 9,139 camas adicionales antes de septiembre de 2030, último mes del sexenio de Sheinbaum, con una inversión estimada de 181,000 millones de pesos. El total de camas se compone de 7,404 ya realizadas bajo la administración de AMLO y las 9,139 proyectadas por la actual mandataria.
Para alcanzar este objetivo se erigirán 50 hospitales nuevos que albergarán 6,364 camas, se ampliarán 47 establecimientos con 1,001 camas adicionales y se llevarán a cabo 55 sustituciones o mejoras mayores que sumarán 1,774 camas. Además, se construirán nuevos Centros de Salud y se contratarán más de 14,000 médicos y médicas especialistas.
Sheinbaum también resaltó la puesta en marcha del programa "Salud Casa por Casa", la expansión del Servicio Universal de Salud mediante la credencialización y la garantía de más del 80 % de abasto de medicamentos para la población.
El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, detalló los componentes del plan, subrayando que la infraestructura hospitalaria será clave para fortalecer la atención médica y reducir la sobrecarga de los centros existentes.