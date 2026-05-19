Sheinbaum anuncia 16,543 camas nuevas en hospitales de la 4T

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, sumadas a las 7,404 camas construidas bajo el gobierno de AMLO, se crearán 9,139 camas adicionales antes de septiembre de 2030, elevando el total a 16,543, un aumento del 80 % respecto a las administraciones de Calderón y Peña Nieto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 03:42 PM.
En México y editada el 19/05/2026 03:58 PM.