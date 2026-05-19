Sheinbaum anuncia propuesta para frenar la colusión del crimen organizado en candidaturas

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció en la conferencia de prensa matutina del Palacio Nacional una propuesta destinada a evitar la colusión entre el crimen organizado y las candidaturas a cargos de elección popular. La iniciativa, que será presentada próximamente, pretende blindar a los aspirantes de cualquier vínculo con organizaciones delictivas.
Sheinbaum subrayó que, aunque Morena ya ha manifestado su intención de proteger a sus abanderados y abanderadas del crimen, la problemática trasciende a todos los partidos y requiere una acción conjunta. "No es solo asunto de Morena; es una responsabilidad de todo el sistema democrático", afirmó la mandataria.
En línea con lo anterior, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, declaró el pasado 7 de mayo que el partido solicitará a las áreas de seguridad del gabinete federal y al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión exhaustiva de los perfiles de los aspirantes para garantizar su idoneidad en el proceso electoral de 2027.
Durante una entrevista para MILENIO Televisión, la exsecretaria del Bienestar, acompañada por Alejandro Domínguez, explicó que, además de los mecanismos internos del partido, se recurrirá al apoyo de autoridades federales para asegurar la integridad de las candidaturas. La propuesta contempla la creación de un registro de antecedentes penales y la coordinación con la Fiscalía General de la República para detectar posibles infiltraciones.
La medida busca reforzar la confianza ciudadana en el proceso electoral y prevenir la captura del poder por parte de organizaciones criminales, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años debido a la creciente violencia y la infiltración de grupos delictivos en la política local y nacional.