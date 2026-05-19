Sheinbaum anuncia propuesta para frenar la colusión del crimen organizado en candidaturas

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló una iniciativa que busca impedir la infiltración de grupos delictivos en los procesos de selección de candidatos para cargos de elección popular, señalando que la medida no es exclusiva de Morena y que contará con la colaboración de áreas de seguridad federales y del INE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 03:42 PM.
En México y editada el 20/05/2026 08:09 AM.