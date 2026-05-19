SRE advierte sobre el peligro mortal de cruzar ríos en temporada de lluvias

El cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León, emitió un llamado de urgencia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 18 de mayo, advirtiendo que el cruce indocumentado por ríos y canales de riego en la frontera con Estados Unidos se vuelve extremadamente peligroso durante la temporada de lluvias.
Según el mensaje oficial, los canales, equipados con sistemas de autolimpieza, pueden alcanzar su máxima capacidad y generar corrientes internas fuertes e imperceptibles que arrastran cualquier objeto, incluso a los nadadores más experimentados. Ibarra subrayó que intentar cruzar a pie bajo esas condiciones constituye una amenaza mortal para la vida de los migrantes y sus familias.
La SRE reiteró que la prioridad es la seguridad de los mexicanos y puso a disposición la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM), operativa las 24 horas del día al número 520 623 7874, para atender emergencias y brindar asistencia consular.
En el contexto de la temporada de ciclones tropicales 2026, que comenzó el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, diversas dependencias federales y estatales intensifican labores de prevención. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, pronostica entre 18 y 21 sistemas ciclónicos en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, desde el 14 de mayo, se ha incrementado la limpieza de canales, drenajes y cunetas, así como la vigilancia en zonas de riesgo y la revisión de refugios temporales. Además, se activan protocolos de emergencia en conjunto con Conagua, la Marina, la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad.
En otro incidente, un agente del Servicio de Protección Federal perdió la vida y dos resultaron heridos tras un ataque armado en Matamoros, Tamaulipas, mientras vigilaban el consulado de EE. UU. La cónsul estadounidense, Mary Virginia Hantsch, condenó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares.
La SRE hace un llamado a la población a no arriesgar su vida ni la de sus seres queridos intentando cruzar los ríos en condiciones peligrosas y recuerda que la ayuda consular está disponible de forma permanente.