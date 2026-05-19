SRE advierte sobre el peligro mortal de cruzar ríos en temporada de lluvias

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El cónsul mexicano en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León, alerta que intentar cruzar a pie los canales de agua en la frontera con EE. UU. durante la temporada de lluvias y riego implica un riesgo letal, y recuerda la disponibilidad de la Línea de Apoyo Consular Mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 08:14 AM.
En México y editada el 19/05/2026 08:58 AM.