Delfina Gómez nombra a Antonio Jaymes como nuevo director del ISSEMYM

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció este lunes una serie de nombramientos en su administración, entre los que destaca la designación de Antonio Jaymes Núñez como nuevo director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
Jaymes asume el cargo tras la salida de Ignacio Salgado García, quien había dirigido la entidad durante los últimos meses. La decisión se produce en un contexto de presión financiera para el ISSEMYM, que brinda servicios de salud y seguridad social a los servidores públicos del estado.
En su discurso de toma de protesta, la mandataria resaltó la necesidad de “fortalecer el servicio al pueblo mexiquense con honestidad y compromiso”, y subrayó que el nuevo equipo trabajará bajo los principios de la transformación y el bienestar de la ciudadanía.
Además del nombramiento de Jaymes, la gobernadora dio a conocer otras designaciones en su gabinete, aunque los detalles de estos cargos no fueron especificados en la publicación.
El ISSEMYM, que ha enfrentado recortes presupuestarios y retrasos en la atención médica, espera que la nueva dirección implemente medidas para estabilizar sus finanzas y garantizar la continuidad de los servicios a los empleados estatales.
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