Delfina Gómez nombra a Antonio Jaymes como nuevo director del ISSEMYM

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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, designó a Antonio Jaymes Núñez como director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), sustituyendo a Ignacio Salgado García, en medio de una crisis financiera de la institución.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 02:02 PM.
En México y editada el 20/05/2026 04:24 PM.