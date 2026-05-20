Greenpeace celebra la cancelación del proyecto “Perfect Day” en Mahahual

Greenpeace declaró que la cancelación del proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual representa un triunfo de la ciudadanía y una victoria para la defensa del medio ambiente. La organización, que lideró la recolección de firmas para exigir el rechazo del turismo depredador, señaló que la presión popular obligó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a negar la autorización.
En una conferencia de prensa el 20 de mayo, la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena Ibarra, confirmó que el proyecto no será aprobado y que la entidad no concederá la autorización requerida. Greenpeace anunció que hará seguimiento para que la negativa quede formalizada por escrito.
El grupo ambiental reiteró su llamado a las autoridades federales y estatales de la Península de Yucatán para que adopten acciones urgentes que protejan la Selva Maya y los diversos hábitats de la zona. "Ahora fue ‘Perfect Day’, mañana podrían ser otros proyectos y otros promoventes; no podemos ir proyecto por proyecto, necesitamos una política de Estado que salvaguarde el pulmón verde de México", afirmó la organización.
Ante la posibilidad expresada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de trasladar el desarrollo a otra zona de Quintana Roo, Greenpeace advirtió que la vigilancia continuará y que la defensa del ecosistema no debe limitarse a un solo caso.
Royal Caribbean, por su parte, manifestó su inconformidad pero respetó la decisión de las autoridades, anunciando que buscará conversaciones con diversos sectores para impulsar infraestructura ambiental y programas comunitarios en la región.