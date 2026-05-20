Greenpeace celebra la cancelación del proyecto “Perfect Day” en Mahahual

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La organización ambiental Greenpeace calificó la decisión de la SEMARNAT de no aprobar el megaproyecto turístico de Royal Caribbean en Mahahual como un triunfo de la ciudadanía. Recalcó la necesidad de una política de Estado que proteja la Selva Maya y advirtió que la lucha debe ir más allá de un solo proyecto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:03 AM.
En México y editada el 20/05/2026 09:49 AM.