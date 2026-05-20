INE adoptará home office durante el Mundial 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que, a partir del lunes 1 de junio y hasta el domingo 12 de julio, sus oficinas ubicadas en la zona sur de la Ciudad de México permanecerán cerradas y el personal del centro del país trabajará bajo la modalidad de home office. La medida, formalizada mediante un oficio firmado por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlet Espino, responde al impacto logístico que se espera con la llegada de aproximadamente 1.1 millones de turistas mundialistas a la capital.
El documento oficial señala que el Gobierno de la Ciudad de México ha solicitado el uso de los estacionamientos del INE para aliviar la congestión vehicular durante los días de partido, lo que justifica la anticipación del teletrabajo desde el 1 de junio, aunque el torneo arranca oficialmente el 11 de junio.
Una de las incógnitas más relevantes es el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana, donde se tramitan credenciales para votar, proceso que requiere presencia física. El oficio indica que el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, comunicará si dichos módulos operarán con normalidad, con horarios reducidos o si también entrarán en pausa.
El INE recordó que el home office por contingencia ya se ha aplicado en situaciones de emergencia, lo que respalda la decisión administrativa y operativa. El personal deberá mantenerse disponible por medios electrónicos durante su jornada laboral habitual; las áreas que requieran atención presencial deberán notificarlo a la Secretaría Ejecutiva y seguir las instrucciones de sus superiores.
La actividad presencial en el instituto se reanudará el lunes 13 de julio de 2026, un día después del cierre del Mundial.