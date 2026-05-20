INE adoptará home office durante el Mundial 2026

...

Del 1 de junio al 12 de julio, el Instituto Nacional Electoral cerrará sus oficinas en la zona sur de la Ciudad de México y trasladará a la mayoría de su personal a modalidad remota para facilitar la logística del Mundial de Fútbol 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 01:57 PM.
En México y editada el 20/05/2026 04:17 PM.