Infonavit lanza viviendas desde 630 mil pesos para jóvenes; así puedes acceder al programa 2026

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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pone a disposición casas de hasta 630,000 pesos para jóvenes que ganan entre uno y dos salarios mínimos, pero la mayoría desconoce cómo solicitarlas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:04 AM.
En México y editada el 20/05/2026 11:44 AM.