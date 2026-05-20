Infonavit lanza viviendas desde 630 mil pesos para jóvenes; así puedes acceder al programa 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) abrió el programa Vivienda para el Bienestar, que permite a jóvenes de entre 20 y 35 años acceder a casas de al menos 60 metros cuadrados con un valor máximo de 630,000 pesos. El objetivo es atender a trabajadores formales que perciben entre uno y dos salarios mínimos y que buscan su primera vivienda.
Para ser elegible, el solicitante debe contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, haber cotizado al menos tres bimestres, no tener otro crédito Infonavit activo y no poseer vivienda propia. El programa da prioridad a madres solteras, personas con discapacidad, población indígena y a quienes viven en condiciones de hacinamiento, falta de servicios básicos o vivienda precaria.
El registro se realiza en línea a través de Mi Cuenta Infonavit, donde se ingresan el Número de Seguridad Social (NSS), la CURP y el RFC. El sistema verifica la elegibilidad y, de ser aprobada, envía una carta‑invitación que debe presentarse en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) indicado para continuar el trámite.
Las viviendas ofertadas cuentan con una a tres recámaras, uno o un baño y medio, y estacionamiento. El precio, por debajo del promedio del mercado, se ajusta a la capacidad de pago del solicitante; la mensualidad se calcula con base en el ingreso reportado. El saldo promedio de la subcuenta de vivienda de este grupo es de 45,400 pesos, lo que complementa el crédito para cubrir parte del costo.
Desde 2026, Infonavit entregará viviendas en varios estados, con desarrollos programados hasta 2030. Los principales proyectos se ubican en Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, destacando complejos como Villas del Pedregal (Morelia), Paraíso Maya (Quintana Roo), San Miguel del Parque (Nuevo León) y Villa El Cielo (Tabasco), cada uno con más de 2,000 casas.
A pesar de la magnitud del programa, la falta de difusión ha dejado a muchos potenciales beneficiarios sin conocimiento del proceso. Infonavit recomienda revisar la cuenta en su portal, estar atento a la carta‑invitación y acudir al CESI correspondiente para recibir atención personalizada.