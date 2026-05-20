México acelera obras ferroviarias: ya construyen más de 2 mil km y compran 62 trenes nuevos

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Durante la mañanera del 20 de mayo, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario anunció la aceleración de la construcción de más de 2 000 km de vías, la llegada de 88 000 toneladas de riel y la adquisición de trenes eléctricos y diésel‑eléctricos para ampliar la red de pasajeros y carga.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:43 AM.
En México y editada el 20/05/2026 09:59 AM.