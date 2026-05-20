México acelera obras ferroviarias: ya construyen más de 2 mil km y compran 62 trenes nuevos

En la conferencia matutina, Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, informó que el país ha intensificado la ejecución de obras ferroviarias, alcanzando ya más de dos mil kilómetros en construcción para reforzar rutas de pasajeros y carga.
El proyecto Trenes del Norte avanza con la llegada y descarga de 88 000 toneladas de riel, de las cuales el 55 % ya ha sido fabricado. Mientras parte del material se transporta por mar, el resto se encuentra en territorio nacional, con descargas realizadas en Saltillo y próximas entregas previstas para el tramo Querétaro‑Irapuato.
En cuanto a material rodante, se anunciaron dos adquisiciones principales:
Con estas inversiones, el gobierno busca mejorar la conectividad nacional, reducir tiempos de traslado y fomentar el desarrollo económico de regiones históricamente marginadas.