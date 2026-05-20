Más de 5 mil desaparecidos localizados gracias a la Plataforma Única de Identidad

En una conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, anunció que la Plataforma Única de Identidad (PUI) ha localizado a 5,898 personas desaparecidas en sus diez meses de operación. El hallazgo se logró al cruzar la CURP de los reportes de desaparición con bases de datos de organismos y dependencias tanto públicas como privadas.
Un caso emblemático es el de un hombre reportado como desaparecido en 2016, cuya ausencia resultó ser voluntaria. Al ingresar sus datos a la PUI, se generaron 1,500 coincidencias, entre ellas un perfil de Facebook, registro de matrimonio en 2017, nacimiento de un hijo y su vacunación contra COVID-19 en 2021.
Respecto a la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas, entre el 6 de marzo y el 19 de mayo se localizaron 825 de 1,802 alertas activas. Además, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerán las seis regiones del país para reunirse con colectivos y familias que buscan a sus seres queridos.
Para reforzar la protección de los desaparecidos, la PUI incorporará una leyenda en la CURP de quienes tengan registro de desaparición. Esta alerta notificará a las autoridades ante cualquier intento de trámite con dicho documento, evitando el uso indebido de sus datos.
El proyecto de CURP biométrica continúa en marcha, aunque aún no se ha definido la fecha de entrega de los nuevos documentos de identidad.