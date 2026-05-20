Más de 5 mil desaparecidos localizados gracias a la Plataforma Única de Identidad

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En sus primeros diez meses, la Plataforma Única de Identidad (PUI) ha permitido a autoridades mexicanas encontrar a 5,898 personas con reporte de desaparición, mediante el cruce de bases de datos públicas y privadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:05 AM.
En México y editada el 20/05/2026 09:34 AM.