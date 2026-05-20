Sergio Mayer presenta renuncia a la militancia de Morena

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El diputado federal y actor Sergio Mayer entregó a Morena su renuncia irrevocable, solicitando la cancelación de su registro y la eliminación de sus datos del INE, tras una sanción interna por su participación en el reality “La Casa de los Famosos”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 08:52 AM.
En México y editada el 20/05/2026 10:02 AM.