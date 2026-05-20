Sergio Mayer presenta renuncia a la militancia de Morena

El diputado federal Sergio Mayer Bretón presentó un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) y al Instituto Nacional Electoral (INE) en el que renuncia de forma irrevocable a su militancia en el partido. En la solicitud, Mayer invoca el artículo 40, inciso J) de la Ley General de Partidos Políticos y alega “diversos motivos de carácter personal”. Asimismo, pide la cancelación de su registro en el padrón nacional y la eliminación de sus datos personales de las bases del INE.
El escrito, recibido el 15 de mayo a las 14:24 horas con folio 001191, fue firmado por una persona identificada como Talía y contiene la designación del licenciado Óscar Abarca Alarcón como responsable de recibir notificaciones. Mayer declara que su renuncia “constituye una declaración de voluntad que surte efectos inmediatos”.
Esta decisión llega después de que, en febrero, la CNHJ de Morena abriera el expediente CNHJ‑CM‑068/2026 y ordenara la suspensión provisional de sus derechos partidarios por su licencia para participar en el programa de televisión “La Casa de los Famosos”. La comisión argumentó que la ausencia del legislador “provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”. La suspensión le impidió participar en asambleas y procesos internos mientras se resolvía el caso.
La CNHJ convocó a Mayer a una audiencia el 17 de marzo en la sede nacional del partido; sin embargo, el diputado no se presentó. La entonces presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que Mayer tiene derecho a regresar a la Cámara de Diputados, pero que mientras el proceso interno siga abierto no podrá reincorporarse al grupo parlamentario.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, defendió a Mayer, indicando que conocía su licencia con anticipación y que el diputado había sido “cuidadoso y disciplinado” en su labor partidista.
En declaraciones a Milenio, Mayer describió su participación en el reality como un “experimento social” y subrayó la legalidad de su licencia, recordando que muchos diputados combinan la labor legislativa con otras actividades profesionales. También minimizó la gravedad de su caso frente a otras controversias dentro del partido, como presuntos casos de nepotismo, violencia política y uso indebido de recursos públicos.
El historial legislativo de Mayer muestra ocho intervenciones en el pleno de la LXVI Legislatura y una tasa de ausencia del 12.5 % en votaciones (14 de 112 asuntos). Presentó cuatro iniciativas, de las cuales una fue desechada, una retirada y dos están pendientes de dictamen.
Con la renuncia presentada, Mayer busca cerrar el capítulo de su militancia en Morena y desvincularse formalmente del partido, mientras continúa su carrera como actor y figura pública.