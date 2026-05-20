Sheinbaum garantiza precio justo al maíz y protege el bolsillo de millones de mexicanos

En el salón Tesorería del Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo con representantes de productores y empresarios del sector del maíz blanco, con el objetivo de establecer un Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”. El pacto responde a la alerta de los agricultores sobre una crisis provocada por la caída de los precios internacionales, sequías prolongadas y el creciente endeudamiento en el campo.
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, explicó que el programa, en su fase inicial, abarcará a 61 mil productores que cultivan 705 mil hectáreas, generando una producción estimada de siete millones de toneladas de maíz blanco en estados como Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche.
El acuerdo se sustenta en tres componentes clave:
Con esta iniciativa, el gobierno busca estabilizar el mercado, proteger a los pequeños y medianos productores y garantizar la seguridad alimentaria del país.