Sheinbaum garantiza precio justo al maíz y protege el bolsillo de millones de mexicanos

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Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, suscribió un convenio con productores, harineras y comercializadoras para crear el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”, que incluye compras anticipadas, insumos a precios regulados y protección financiera para 61 mil agricultores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 02:02 PM.
En México y editada el 20/05/2026 04:12 PM.