Hecho en México: GM producirá Aveo y Groove; Sheinbaum impulsa plan millonario nacional

...

La presidenta Sheinbaum celebró el anuncio de GM de producir en México los modelos Chevrolet Groove y Aveo, con una meta de 80 mil unidades anuales para 2030, lo que reducirá importaciones, generará empleos y reforzará el Plan México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 08:50 AM.
En México y editada el 20/05/2026 10:13 AM.