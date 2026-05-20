UIF bloqueará 32 cuentas vinculadas a red de corrupción en Morelos y al Cártel de Sinaloa

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará 32 cuentas – 22 personas físicas y 10 morales – presuntamente relacionadas con una red de corrupción en Morelos y con un operador del Cártel de Sinaloa, según anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el 20 de mayo de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 03:35 PM.
En México y editada el 21/05/2026 08:15 AM.