Fallece Ulises Schmill Ordóñez, exministro de la SCJN y destacado jurista mexicano

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó el sensible fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro, reconocido por su labor docente y sus aportes a la teoría del derecho.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 08:45 AM.
En México y editada el 20/05/2026 10:23 AM.