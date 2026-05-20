Fallece Ulises Schmill Ordóñez, exministro de la SCJN y destacado jurista mexicano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro del Alto Tribunal, a causa de una enfermedad no especificada. La institución expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada del mensaje: “Descanse en paz”.
Schmill Ordóñez se graduó como licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su carrera académica incluyó la docencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde impartió materias de teoría del derecho y lógica jurídica.
Entre sus obras más relevantes destacan Reconstrucción pragmática de la teoría del derecho y Lógica y derecho, textos que han sido referencia en la formación de juristas y en la investigación jurídica en México.
Tras su retiro de la SCJN, Schmill continuó participando activamente en foros académicos y en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados (BMA). Claudia de Buen Unna, expresidenta de la BMA, resaltó su trayectoria como catedrático y su calidad humana, describiéndolo como “un ejemplo de integridad y compromiso con la justicia”.
En la plataforma X (antes Twitter), numerosos colegas y personalidades del ámbito jurídico rindieron homenaje al jurista, subrayando su legado intelectual y su influencia en varias generaciones de abogados.
El fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez representa una pérdida significativa para la comunidad jurídica mexicana, que recuerda su aporte a la teoría del derecho y su dedicación a la enseñanza.