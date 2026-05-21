México resiste: Hacienda asegura fortaleza económica tras ajuste de Moody’s

La agencia calificadora Moody’s Ratings redujo la calificación soberana de México de "Baa2" a "Baa3", el último escalón dentro del grado de inversión. El ajuste generó preocupación en los mercados, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado asegurando que la estabilidad económica del país no está en riesgo y que la perspectiva pasó de negativa a estable.
Según Hacienda, Moody’s reconoció la solidez del marco macroeconómico mexicano, la autonomía del Banco de México y la política monetaria orientada a controlar la inflación. Además, la agencia valoró el tamaño de la economía, su diversificación productiva y la estabilidad del sistema financiero, lo que, según la SHCP, elimina la posibilidad de nuevos recortes en la calificación durante los próximos 18 meses.
El recorte sitúa a México a un solo nivel de caer en la categoría especulativa conocida como "bono basura", lo que podría elevar los costos de financiamiento. No obstante, el gobierno subrayó que México sigue manteniendo el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, reflejando una conducción responsable de la política económica y fiscal.
Moody’s advirtió riesgos importantes vinculados a las finanzas públicas, particularmente por el creciente apoyo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex). La calificadora estimó que el gobierno destinó alrededor de 35,000 millones de dólares a Pemex en 2025 y prevé nuevos respaldos en 2026, lo que presiona las cuentas públicas.
En respuesta, la SHCP destacó que en 2025 se realizó un ajuste fiscal de 1.3 % del PIB, el mayor desde 1995, con el objetivo de reducir el déficit sin afectar programas sociales. Además, informó que en el primer trimestre de 2026 se registró un superávit primario de 98,000 millones de pesos y ahorros de 47,000 millones de pesos en costos financieros de la deuda, gracias al manejo de pasivos.
Como parte de su estrategia, el gobierno impulsará el "Plan México", un programa de inversión pública y privada enfocado en infraestructura, energía, transporte, logística y conectividad, con la intención de fortalecer el crecimiento económico y mantener la confianza de los inversionistas internacionales.