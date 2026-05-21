México resiste: Hacienda asegura fortaleza económica tras ajuste de Moody’s

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió la solidez macroeconómica del país tras la rebaja de Moody’s de Baa2 a Baa3, resaltando una perspectiva estable y la ausencia de nuevos recortes en los próximos 18 meses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:30 AM.
En México y editada el 21/05/2026 08:57 AM.