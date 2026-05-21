Alerta del IMSS: casos de golpe de calor se disparan 133 % en México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una alerta sanitaria ante el incremento de casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras solares registrados en las primeras semanas de mayo de 2026. Según la doctora Nancy Patricia Rodríguez Valdés, coordinadora de Programas Médicos de la División de Medicina Familiar del IMSS, se han atendido 133 personas por golpe de calor, frente a los 57 casos del mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 133 %.
El aumento de temperaturas en distintas regiones del país está impactando la salud de la población. Tabasco concentra cerca del 40 % de los casos reportados, mientras que Morelos, Oaxaca, Yucatán y Guerrero también presentan alta incidencia. Además de los golpes de calor, el IMSS registró 28 quemaduras solares y aproximadamente 50 casos de deshidratación en lo que va del año.
La doctora Rodríguez explicó que una ola de calor se define como un aumento sostenido de la temperatura durante al menos tres días consecutivos. El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, lo que puede derivar en cuadros graves que ponen en riesgo la vida. Entre los signos de alarma destacan dolor de cabeza, náuseas, confusión, piel caliente y enrojecida, y pérdida de la conciencia.
El IMSS subraya que basta con presentar un solo síntoma para acudir de inmediato a una unidad médica. Los grupos más vulnerables son los niños menores de cinco años y los adultos mayores, aunque la mayor parte de los casos atendidos corresponde a personas de 25 a 44 años, quienes suelen estar más expuestos al sol por sus actividades laborales y traslados.
Ante la situación, el Instituto activó el “Comando Onda de Calor”, una estrategia que coordina la atención médica en unidades de primer nivel y hospitales las 24 horas del día, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta y priorizar la atención de los sectores vulnerables.
El IMSS recomienda a la población adoptar medidas preventivas, como hidratarse constantemente, evitar la exposición directa al sol durante las horas pico, usar ropa ligera y de colores claros, y buscar lugares frescos. Asimismo, insiste en la importancia de actuar rápidamente ante cualquier síntoma y acudir a una unidad médica para evitar complicaciones graves.