Alerta del IMSS: casos de golpe de calor se disparan 133 % en México

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El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que, en las primeras semanas de mayo de 2026, los casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras solares aumentaron 133 % respecto al mismo periodo de 2025, concentrándose principalmente en Tabasco, Morelos, Oaxaca, Yucatán y Guerrero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:56 AM.
En México y editada el 21/05/2026 09:45 AM.