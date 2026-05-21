Monreal propone añadir la intervención extranjera como causal de nulidad electoral

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El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para incluir la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros como causa de nulidad de elecciones, la cual será debatida en una sesión extraordinaria del Congreso la próxima semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 04:26 PM.
En México y editada el 22/05/2026 06:02 AM.