Monreal propone añadir la intervención extranjera como causal de nulidad electoral

El diputado Ricardo Monreal, jefe del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca añadir una cuarta causal de nulidad de elecciones: la "intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros para influir en las preferencias o resultados electorales".
El proyecto será discutido y votado en el periodo extraordinario de sesiones que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó para la próxima semana, junto con una propuesta de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reglamentaría la modificación constitucional.
Monreal descartó que la reforma pueda usarse como herramienta de persecución política y afirmó que, al contrario, reforzará la soberanía nacional y evitará manipulaciones del voto desde el exterior. Según la exposición de la iniciativa, la intervención extranjera puede manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, conductas que vulneran la independencia política del Estado.
La propuesta contempla que la votación en una casilla será declarada nula cuando se acrediten irregularidades graves que pongan en duda la certeza del sufragio y sean determinantes para el resultado, incluyendo actos de intervención extranjera que afecten la libertad o autenticidad del voto.
Asimismo, se otorga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de actualizar las causales de nulidad, valorando las pruebas bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad.
Monreal advirtió que la ausencia de mecanismos específicos para sancionar la intromisión extranjera pone en riesgo la estabilidad del régimen democrático mexicano.