Reforma judicial pospone elecciones a 2028 y simplifica proceso electoral, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum remitió a la Comisión Permanente la iniciativa de reforma judicial que pretende corregir los problemas surgidos en la elección de 2025, considerada compleja, confusa y con baja participación.
Entre los cambios más relevantes, la reforma aplaza la jornada electoral judicial un año, fijando la nueva fecha para el 4 de junio de 2028, evitando su coincidencia con los procesos electorales de 2027 y reduciendo la carga administrativa y la incertidumbre para la ciudadanía.
La propuesta también reduce el número de candidaturas: cada comité (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sólo podrá inscribir a los cuatro perfiles mejor evaluados, y de ellos sólo pasarán a la boleta dos candidatos, uno hombre y una mujer, en lugar de los diez y seis que se manejaron anteriormente.
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibirá la lista de aspirantes y ajustará el marco geográfico, de modo que cada elector podrá votar por todas las especialidades de su circuito, sin la distribución por población que se aplicó en 2025.
Se introduce un nuevo diseño de boletas, con recuadros y cruces para seleccionar nombres, eliminando la necesidad de escribir números de candidatura. Las boletas estarán diferenciadas por el poder que postula a cada candidato y por su condición de funcionario en funciones.
La reforma establece que, de coincidir con elecciones federales o locales, los comicios judiciales se realizarán en la misma casilla, garantizando la no intervención de partidos políticos en la votación judicial y el conteo de votos en las propias casillas.
En el ámbito institucional, los comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial seguirán integrados por cinco personas, pero deberán nombrar a un representante para conformar una Comisión Coordinadora encargada de la primera verificación de requisitos constitucionales de los aspirantes.
Asimismo, la iniciativa contempla la creación de dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacer más eficaz el trabajo judicial y reducir rezagos, dejando al Pleno de la Corte la resolución de los asuntos de mayor relevancia.
Otro aspecto importante es la reforma al artículo 35 de la Constitución, que modifica la regla de la revocación de mandato: ahora podrá coincidir con una elección ordinaria, lo que permitirá a la presidenta Sheinbaum participar en el proceso de renovación de gubernaturas y cargos locales en 2028.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguraron que la iniciativa busca “fortalecer los mecanismos que permitan expresar con eficacia la voluntad del pueblo”, atendiendo los desafíos logísticos señalados por el INE y los gobiernos estatales.
El proceso legislativo ya está en marcha: la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, indicó que la reforma será debatida en ambas cámaras, con la Jucopo de la Cámara de Diputados bajo la conducción de Ricardo Monreal y la del Senado bajo Ignacio Mier programando sus discusiones para los próximos martes y miércoles.