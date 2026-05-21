Reforma judicial pospone elecciones a 2028 y simplifica proceso electoral, anuncia Sheinbaum

...

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar la justicia electoral, que aplaza la elección judicial al 4 de junio de 2028, reduce el número de candidaturas y modifica el diseño de las boletas. La propuesta también busca armonizar la revocación de mandato con otras elecciones y crear dos secciones en la Suprema Corte para agilizar su trabajo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 09:08 AM.
En México y editada el 21/05/2026 02:06 PM.