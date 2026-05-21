Segob acuerda diálogo con campesinos; demandas apuntan al T-MEC y seguridad

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo (FNR) firmaron un acuerdo para constituir una serie de mesas de diálogo que atiendan las demandas de los productores del campo. La primera mesa, que se realizará entre hoy y mañana, reunirá a la nueva secretaria de Agricultura, Columba López, y a representantes del subsecretario de Gobernación, César Yáñez.
El encuentro se dio después de una movilización que inició a las 10:00 h en el Ángel de la Independencia y se extendió hasta Tlatelolco, donde los manifestantes fueron encapsulados y, tras alcanzar un acuerdo preliminar, se dirigieron a la sede de la Segob. Aproximadamente a las 15:45 h, siete representantes ingresaron a la Secretaría para solicitar la instalación de una mesa de trabajo con autoridades de Agricultura, Seguridad y otras dependencias.
Los campesinos, mayormente de Guerrero, instalaron carpas frente a la Segob con la intención de pasar la noche mientras se concretan las negociaciones. Entre sus exigencias principales está la retirada de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) para evitar que sus precios dependan del mercado internacional, y la mejora de la seguridad en las carreteras del país, demanda también sostenida por los transportistas.
El acuerdo contempla que las siguientes mesas de diálogo se programen conforme avancen las negociaciones, siempre con la participación de subsecretarios o titulares de las dependencias involucradas, excluyendo a funcionarios de menor rango. Además de Agricultura, los campesinos solicitaron encuentros con Alimentación para el Bienestar, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Economía, la CFE, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDEP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En caso de que la primera mesa no produzca avances, los agricultores reiteraron que retomarán las movilizaciones, como la realizada este miércoles. La Segob manifestó su disposición a mantener un diálogo permanente con las organizaciones movilizadas.