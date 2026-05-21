Segob acuerda diálogo con campesinos; demandas apuntan al T-MEC y seguridad

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La Secretaría de Gobernación (Segob) pactó con el Frente Nacional por el Rescate del Campo la creación de mesas de diálogo, iniciando con la Secretaría de Agricultura. Los agricultores, que protestaron en el Ángel de la Independencia y Tlatelolco, exigen la eliminación de granos básicos del T-MEC y mayor seguridad en carreteras; advierten que, de no avanzar, retomarán las movilizaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:45 AM.
En México y editada el 21/05/2026 09:36 AM.