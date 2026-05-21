Sheinbaum anuncia posible aplazamiento de visita de Sara Carter por agenda

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la jefa de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EE. UU., Sara Carter, podría posponer su visita programada para el 25 de mayo debido a conflictos de agenda. La decisión se comunicó a través del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y se espera que la reunión sea reprogramada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 11:34 AM.
En México y editada el 21/05/2026 11:46 AM.