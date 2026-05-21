Sheinbaum anuncia posible aplazamiento de visita de Sara Carter por agenda

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que la visita de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, prevista para el lunes 25 de mayo, será probablemente pospuesta por motivos de agenda.
Sheinbaum precisó que la información le fue transmitida por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien señaló que la agenda de la funcionaria estadounidense no le permite cumplir con la cita establecida. La presidenta subrayó que el interés de México por dialogar sobre el consumo de drogas en la Unión Americana sigue vigente y que la reunión será reprogramada a la brevedad.
En el mismo acto, la mandataria recordó que este jueves sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, a quien reiterará la intención de México de continuar colaborando con Estados Unidos en materia de seguridad, en el marco del entendimiento bilateral vigente.
La confirmación inicial de la visita de Carter se había anunciado la semana pasada, cuando Sheinbaum manifestó su deseo de conversar directamente con la funcionaria estadounidense sobre estrategias conjuntas para combatir el consumo y tráfico de drogas. La posible postergación no implica un retroceso en la cooperación bilateral, sino una reordenación logística que será resuelta en los próximos días.
Se espera que el gobierno mexicano publique la nueva fecha de la reunión una vez que ambas partes definan una agenda compatible.