¿Peligran las remesas? Sheinbaum responde a medida de Trump y manda mensaje de calma a México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la medida del presidente estadounidense Donald Trump, que obliga a los bancos a vigilar transferencias internacionales, no representa un riesgo significativo para el envío de remesas. Además, sostuvo que la migración mexicana a Estados Unidos se ha reducido en un 97.5%, lo que, según ella, mitiga cualquier posible impacto económico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 09:13 AM.
En México y editada el 21/05/2026 01:58 PM.