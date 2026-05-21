Autoridades de la UE llegan a México para firmar nuevo Acuerdo Comercial Global Modernizado

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Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para la VIII Cumbre UE‑México. En la agenda se incluyen reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, empresarios y la firma de varios pactos, entre ellos el Acuerdo Comercial Interino y el Acuerdo Global Modernizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:49 AM.
En México y editada el 21/05/2026 09:00 AM.