Autoridades de la UE llegan a México para firmar nuevo Acuerdo Comercial Global Modernizado

La delegación de alto nivel de la Unión Europea aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue recibida por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien les dio la bienvenida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Durante la visita, la cancillería informó que también se reunió con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en una reunión de trabajo previa al inicio de la cumbre. La agenda de la delegación incluye encuentros diplomáticos con funcionarios federales, legisladores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, así como visitas a sitios históricos y culturales.
El viernes 22 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibirá a los líderes europeos en el Palacio Nacional. En esa ocasión se firmará el Acuerdo Global Modernizado, suscrito por la jefa del Ejecutivo federal y la presidenta de la Comisión Europea, así como el Acuerdo Comercial Interino y un documento para el establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la UE. Además, se adoptará una declaración conjunta que refuerza la cooperación política, los derechos humanos, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático.
Ursula von der Leyen destacó que México es uno de los socios más cercanos de la UE en América Latina y subrayó la importancia de impulsar el comercio y la colaboración en temas globales. António Costa expresó su entusiasmo por el diálogo con la presidenta Sheinbaum, calificando la relación bilateral como “en su mejor momento”.
Con la firma de estos instrumentos, México y la Unión Europea inician una nueva era de integración económica y estratégica, que se espera fortalezca los flujos comerciales, la inversión y la cooperación en áreas clave para ambos continentes.