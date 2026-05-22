Ariadna Montiel descarta a Saúl Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas por nepotismo

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó al senador Saúl Monreal Ávila que el partido no respaldará su aspiración a la gubernatura de Zacatecas, al considerar que vulneraría los estatutos que prohíben el nepotismo electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:40 AM.
En México y editada el 22/05/2026 09:27 AM.