Ariadna Montiel descarta a Saúl Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas por nepotismo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se reunió de manera personal con el senador Saúl Monreal Ávila para comunicarle que el partido no avalará su candidatura a la gubernatura del estado, argumentando que la postulación contravendría los estatutos partidistas que prohíben el nepotismo electoral.
Durante el encuentro, Montiel enfatizó la necesidad de preservar la unidad del movimiento y evitar la percepción de que la candidatura de Monreal buscaba perpetuar una línea familiar, ya que su hermano, David Monreal, ocupa actualmente la gobernación de Zacatecas.
El senador Monreal, por su parte, agradeció la apertura de Montiel para dialogar, señalando que la dirigencia anterior de Morena no había mostrado disposición para tratar este tipo de asuntos. En declaraciones posteriores, Monreal aclaró que la negativa del partido no implica que él renuncie a sus aspiraciones; “esperaré a ver el desarrollo del proceso de definición de la candidatura”, afirmó.
En su cuenta de X, Ariadna Montiel compartió una fotografía del encuentro y escribió: “Me reuní con @Saul_MonrealA, senador por el estado de #Zacatecas, para dialogar sobre los retos y el fortalecimiento de nuestro movimiento en la entidad. Seguiremos organizándonos desde el territorio, con unidad y cercanía al pueblo. #HumanismoMexicano #PrimeroLosPobres”.
El caso pone de relieve la tensión interna dentro de Morena entre la búsqueda de unidad y la gestión de aspiraciones personales de sus dirigentes, en un contexto donde la normativa interna busca evitar la concentración de poder en familias políticas.
Analistas políticos consideran que la decisión de Montiel podría abrir la puerta a otros aspirantes dentro del partido, mientras que los seguidores de la familia Monreal podrían percibir la medida como una restricción a la continuidad de su proyecto de gobierno en Zacatecas.
El proceso interno de definición de candidaturas de Morena para las próximas elecciones estatales continuará en los próximos meses, con la expectativa de que la dirigencia nacional mantenga la línea de evitar cualquier indicio de nepotismo.