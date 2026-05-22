CFE descarta impacto de rebaja de Moody’s y asegura estabilidad crediticia

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Moody’s rebajó la calificación de la CFE a Baa3 por factores fiscales federales; la empresa sostiene que su perfil crediticio autónomo se mantiene estable, respaldado por resultados operativos récord en el primer trimestre de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:13 AM.
En México y editada el 22/05/2026 09:13 AM.