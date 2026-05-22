Clara Brugada denuncia campaña de desprestigio por el uso del morado y los ajolotes en la CDMX

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acusó el 21 de mayo de 2026 una campaña de desprestigio que critica la pintura morada y la presencia de ajolotes en la infraestructura urbana, señalando que su administración lleva a cabo más de 2,000 obras, incluidas escuelas, cablebuses, electromovilidad e iluminación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:48 AM.
En México y editada el 22/05/2026 09:17 AM.