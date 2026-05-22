México y Europol intensificarán cooperación contra drogas, armas y crimen organizado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que sostuvo una reunión con Kaja Kalla, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En el encuentro se abordaron los retos compartidos en materia de seguridad y se acordó fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional.
Harfuch subrayó que México continuará impulsando el trabajo conjunto con "nuestros socios internacionales" para mejorar la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global. La funcionaria europea, por su parte, destacó que Europol y las fuerzas del orden mexicanas intensificarán su colaboración contra el crimen organizado, señalando que la lucha contra los cárteles y el tráfico ilícito de drogas y armas es de interés común para Europa y México.
La reunión se enmarca dentro de una serie de diálogos que el secretario ha mantenido recientemente. En marzo, Harfuch se reunió con Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Washington, donde se trató la necesidad de reforzar la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas y reducir la violencia en México.
Ambas instancias responden a la instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de continuar fortaleciendo la cooperación internacional en materia de seguridad. Las declaraciones de los funcionarios fueron difundidas a través de sus cuentas oficiales en X, acompañadas de fotografías que los muestran junto a sus homólogos.