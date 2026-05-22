México y Europol intensificarán cooperación contra drogas, armas y crimen organizado

...

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Kaja Kalla, Alta Representante de la Unión Europea, para reforzar la cooperación internacional y el intercambio de datos en la lucha contra el crimen transnacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:57 AM.
En México y editada el 22/05/2026 09:49 AM.