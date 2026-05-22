Monedas conmemorativas del Mundial 2026: dónde y cómo adquirirlas en México

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El Banco de México ha puesto a disposición del público una colección de monedas alusivas al Mundial 2026. Gracias a una herramienta en línea gratuita, cualquier persona puede localizar sucursales y ventanillas oficiales donde obtenerlas, sin necesidad de ser cliente bancario. Se detallan requisitos, horarios y versiones especiales de plata y oro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:11 AM.
En México y editada el 22/05/2026 08:47 AM.