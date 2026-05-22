Monedas conmemorativas del Mundial 2026: dónde y cómo adquirirlas en México

La fiebre por las monedas del Mundial 2026 se ha disparado entre coleccionistas y aficionados en todo el país. El Banco de México (Banxico) lanzó una serie de piezas que resaltan la historia, la cultura y las sedes del torneo, y ha puesto a disposición del público una herramienta digital para localizar los puntos de venta.
Consultar la herramienta en línea antes de acudir a la sucursal permite planificar la visita y asegurar la disponibilidad de la pieza deseada. Dado el alto interés, se recomienda actuar con rapidez para evitar que se agoten.