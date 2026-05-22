Saúl Monreal se mantiene en Morena pese a quedar fuera de la candidatura a Zacatecas 2027

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El senador Saúl Monreal Ávila confirmó que seguirá dentro del partido de la Cuarta Transformación, aunque la dirigencia nacional de Morena le haya excluido de la encuesta interna para la gubernatura de Zacatecas en 2027 por normas contra el nepotismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:51 AM.
En México y editada el 22/05/2026 09:42 AM.