Saúl Monreal se mantiene en Morena pese a quedar fuera de la candidatura a Zacatecas 2027

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, declaró que permanecerá en el movimiento a pesar de que la dirigencia nacional le haya comunicado que no será considerado en la encuesta interna para definir al candidato a la gubernatura de Zacatecas en las elecciones de 2027.
En una reunión con la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, le explicó que las reglas estatutarias de Morena impiden su participación porque su hermano, David Monreal, ocupa actualmente la gubernatura del estado, lo que entra dentro de la política de cero nepotismo que el partido está reforzando.
Monreal subrayó que no abandonará Morena ni buscará postularse bajo otra sigla. "No voy a acudir y, como lo he dicho, voy a agotar el proceso interno en el partido", afirmó al ser cuestionado sobre la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defender sus derechos políticos.
El senador también descartó cualquier confrontación con la dirigencia nacional, calificándola de "suicidio político". Sin embargo, dejó abierta la opción de competir en futuros procesos electorales, señalando que su proyecto político no termina con la decisión actual.
Estas declaraciones se insertan en un debate interno de Morena sobre la candidatura de familiares de gobernadores y dirigentes, tema que ha generado tensiones en varias entidades del país. El partido busca evitar fracturas internas de cara a las elecciones intermedias y estatales de 2027, donde estarán en juego varias gubernaturas.
Morena ha intensificado su discurso contra el nepotismo y la herencia de cargos públicos entre familiares directos, con el objetivo de fortalecer su imagen ante la opinión pública. En Zacatecas, la posible candidatura de Saúl Monreal había suscitado cuestionamientos por la presencia de su hermano y otros familiares en cargos relevantes.
Con su decisión, Monreal reafirma su apoyo a la Cuarta Transformación y a la unidad del movimiento, mientras el partido perfila el escenario político para la sucesión gubernamental en Zacatecas.