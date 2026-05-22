Sheinbaum exige mayor fiscalización del INE y propone comisión para frenar candidaturas criminales

La mandataria, Claudia Sheinbaum, reiteró la necesidad de reforzar la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y de establecer convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear el uso de efectivo en campañas proselitistas. La medida surge tras los reportes de que el Cártel de Sinaloa habría financiado, de forma encubierta, candidaturas en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla, en el estado de Morelos, durante los comicios de 2024.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, el flujo de dinero en efectivo que no quedó registrado en los informes oficiales del INE habría servido como vía de financiamiento para el crimen organizado. Sin embargo, los reportes de fiscalización del organismo electoral aparecen “limpios”, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de los mecanismos de control.
En respuesta, Sheinbaum anunció que este jueves presentará una iniciativa legislativa para crear la Comisión de Verificación de Integridad. Dicha comisión, que operará a partir de los comicios de 2027, tendrá la misión de detectar y prevenir cualquier vínculo entre la delincuencia organizada y las candidaturas de los partidos políticos, independientemente de su ideología.
La presidenta subrayó que la propuesta busca “garantizar la transparencia y la legalidad en el proceso electoral”, y señaló que la colaboración entre el INE, la UIF y otras instituciones de seguridad será clave para lograrlo. Asimismo, instó a los partidos a adoptar medidas internas de control financiero y a denunciar cualquier irregularidad.
El llamado de Sheinbaum se produce en un contexto de creciente preocupación pública por la infiltración del narco en la política, tema que ha sido objeto de investigaciones periodísticas y de la opinión pública en los últimos meses.