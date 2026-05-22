Sheinbaum exige mayor fiscalización del INE y propone comisión para frenar candidaturas criminales

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó intensificar la supervisión del Instituto Nacional Electoral y establecer convenios con la UIF para impedir el flujo de dinero ilícito en campañas. Propuso crear una Comisión de Verificación de Integridad que, a partir de 2027, evitará vínculos entre el crimen organizado y los partidos políticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 03:12 PM.
En México y editada el 23/05/2026 07:17 AM.