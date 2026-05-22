Sheinbaum y von der Leyen firman la modernización del Acuerdo México‑UE en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes a la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el Palacio Nacional para la firma de la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea.
El encuentro, histórico por ser la primera vez que dos mandatarias sellan un tratado de tal envergadura, se llevó a cabo minutos antes de las 10:00 a.m. Tras un saludo protocolario, los tres mandatarios ingresaron a la sala de actos donde se escucharon los himnos nacional y europeo. La ceremonia concluyó con la toma de la fotografía oficial, que simboliza el cierre del acto.
El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que el Acuerdo Modernizado "fortalece la relación entre México y la UE con una visión de futuro: impulsa el comercio, abre nuevas oportunidades para empresas y productores mexicanos, protege bienes emblemáticos de nuestro país y reafirma principios clave como la soberanía, la transparencia y el desarrollo sostenible".
Desde su firma original en el año 2000, los cambios económicos y geopolíticos han exigido una revisión profunda del pacto. Los puntos clave de la nueva versión incluyen:
El presidente de la UE, António Costa, acompañó a von der Leyen en la firma, resaltando la importancia de "una alianza basada en valores compartidos y en la búsqueda de prosperidad conjunta".
Con la firma concluida, ambas partes iniciarán la fase de implementación, que se espera impulse la competitividad de la economía mexicana y consolide la cooperación multilateral en los próximos años.