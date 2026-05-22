Sheinbaum y von der Leyen firman la modernización del Acuerdo México‑UE en Palacio Nacional

...

Claudia Sheinbaum recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para formalizar la actualización del Acuerdo Global México‑Unión Europea, un pacto que impulsa comercio, inversión y desarrollo sostenible entre ambas regiones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 10:02 AM.
En México y editada el 23/05/2026 07:23 AM.