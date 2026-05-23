Alrededor de 40 mil residentes evacuados en el sur de California por fuga de metacrilato de metilo

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Una fuga de un tanque de entre 22,700 y 26,500 litros de metacrilato de metilo en una planta de GKN Aerospace en Garden Grove provocó la evacuación de aproximadamente 40,000 personas en seis ciudades del condado de Orange, mientras autoridades intentan contener el riesgo de explosión y contaminación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/05/2026 09:35 AM.
En México y editada el 24/05/2026 06:28 AM.