Maestros del SNTE aceptan el aumento salarial del 9 % propuesto por Sheinbaum

El 22 de mayo de 2026, maestras y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebraron la LX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, donde se dio a conocer la aceptación del aumento salarial del 9 % propuesto por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. La medida, anunciada el 15 de mayo, busca reconocer el trabajo del magisterio nacional.
Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, precisó que aceptar el incremento no equivale a abandonar las demandas históricas del sindicato. "Es una muestra de madurez sindical, compromiso social y confianza en el diálogo institucional para obtener mayores logros", afirmó, añadiendo que se mantendrá el impulso a la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE y a la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).
El dirigente recordó la necesidad de equilibrar la balanza laboral entre los apartados A y B del artículo 123 constitucional y de construir un sistema de pensiones viable a largo plazo. Asimismo, elogió a la presidenta Sheinbaum por su trato al magisterio, describiéndola como una aliada que actúa con respeto, cariño y justicia.
En conclusión, el SNTE ha aceptado el aumento salarial, pero continuará presionando por reformas estructurales que consideren esenciales para la estabilidad y dignidad del sector educativo.