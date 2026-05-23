Maestros del SNTE aceptan el aumento salarial del 9 % propuesto por Sheinbaum

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En la LX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, los docentes aprobaron el incremento salarial del 9 % anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que la medida no implica renuncia a sus demandas históricas, como la reforma del ISSSTE y la eliminación de la USICAMM.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/05/2026 09:18 AM.
En México y editada el 23/05/2026 09:34 AM.