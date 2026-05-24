Rubén Rocha Moya confirma que atenderá citatorio de la FGR y asegura no temer a la justicia

El exgobernador Rubén Rocha Moya, quien se retiró de la vida pública hace 22 días tras ser señalado por Estados Unidos como presunto vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, reapareció en sus redes sociales para confirmar que atenderá el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).
En un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a los miembros de Morena y a la ciudadanía sinaloense, Rocha Moya declaró: "Soy un hombre probo y no tengo nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy". Añadió que comparecerá "con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer".
El citatorio, que se dio a conocer el mismo día, obliga al exmandatario a presentarse ante la autoridad federal para responder a las acusaciones que le vinculan con actividades delictivas. Desde su salida del cargo, el partido de Morena ha dejado de mencionar su nombre en comunicados oficiales.
La aparición de Rocha Moya en redes sociales marca su primer pronunciamiento público desde su retiro y plantea interrogantes sobre el desarrollo de la investigación y la posible repercusión política en el estado de Sinaloa y a nivel nacional.