Rubén Rocha Moya confirma que atenderá citatorio de la FGR y asegura no temer a la justicia

...

El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció en redes sociales para anunciar que comparecerá al citatorio de la Fiscalía General de la República, declarando que no tiene nada que temer y que su biografía respalda su integridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:42 AM.
En México y editada el 24/05/2026 07:00 AM.