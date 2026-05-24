Sheinbaum descarta motivaciones políticas tras citatorios de la FGR a Maru Campos y Rubén Rocha Moya

En una rueda de prensa celebrada el 23 de mayo de 2026, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sheinbaum subrayó que dichos requerimientos forman parte de un "proceso de la fiscalía" y que "no tiene nada de político".
Según informó la titular de la FGR, Ernestina Godoy, los procedimientos están vinculados a investigaciones distintas: el caso de Chihuahua, relacionado con la supuesta participación de Campos en el llamado "caso CIA", y el caso de Sinaloa, que involucra a Rocha Moya. La presidenta de la República señaló que la Secretaría de Gobernación recibió la notificación y que el gobierno federal respeta el debido proceso.
Rubén Rocha Moya, quien se encontraba de licencia, confirmó en redes sociales su intención de atender el citatorio, declarando: "Soy un hombre probo y no tengo nada que temer; mi biografía lo respalda". Añadió que comparecerá "con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer".
María Eugenia Campos, por su parte, también aceptó el requerimiento y manifestó que "da la cara" ante la acusación, pese a contar con fuero constitucional. Comentó que lamenta que la Fiscalía sea la portadora de "malas noticias" para el estado de Chihuahua y acusó a la autoridad de intentar "eliminar la institucionalidad".
Sheinbaum reiteró que el gobierno federal no interferirá en la investigación y que la justicia debe seguir su curso sin presiones partidistas.