Sheinbaum descarta motivaciones políticas tras citatorios de la FGR a Maru Campos y Rubén Rocha Moya

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los citatorios de la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son procesos judiciales sin implicaciones políticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:41 AM.
En México y editada el 24/05/2026 06:58 AM.