Andy López Beltrán deja su cargo en Morena y aspira a la diputación federal

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Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente, renunció a la Secretaría de Organización de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones para postularse como diputado federal por el VI Distrito de Tabasco, en un movimiento que marca su regreso a la base del movimiento y una nueva etapa política.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 10:27 AM.
En México y editada el 25/05/2026 10:29 AM.