Andy López Beltrán deja su cargo en Morena y aspira a la diputación federal

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, anunció este lunes su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de la Comisión Nacional de Elecciones, con el objetivo de competir por la diputación federal del VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.
Desde finales de 2025, analistas señalaban que el joven político se preparaba para abandonar la Secretaría de Organización tras tensiones internas, entre ellas un enfrentamiento con la presidenta del partido, Claudia Sheinbaum, sobre la definición de candidaturas para 2027. Su regreso a Tabasco se interpretó como un repliegue estratégico para consolidar una base local y proyectar, a largo plazo, una trayectoria similar a la de su padre: Tabasco → Ciudad de México → Presidencia.